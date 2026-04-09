Mobilità docenti basta vincoli E’ la richiesta dei sindacati | incentivi no obbligo di rimanere in una scuola
I sindacati chiedono la revisione delle norme sulla mobilità dei docenti, proponendo incentivi e l'eliminazione dell'obbligo di rimanere in una scuola. Una deroga al contratto collettivo nazionale, inserita in un emendamento al DL PNRR 2026 e destinata a essere confermata nella legge, consentirà ai neoassunti di richiedere il ricongiungimento con genitori over 65 già nelle assegnazioni provvisorie del 202627.
La deroga al CCNI Mobilità, inserita nell'emendamento approvato in seno al DL PNRR 2026 e che con molta probabilità giungerà nel testo finale della Legge, permetterà ai neoassunti di poter usufruire del ricongiungimento al genitore over 65 già dalle prossime assegnazioni provvisorie del 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità docenti 2026, si potrebbe essere assegnati ad una scuola non richiesta e non gradita?Nel question time del 31 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della...
Mobilità docenti, vincoli e non solo: chi può presentare la domanda. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 17 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente.
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Dl Pnrr, Flc Cgil: primo passo sui vincoli alla mobilità per i docenti neoassuntiMa non basta: tutte le limitazioni per il sindacato devono essere eliminate. Il tema sarà discusso nel rinnovo della parte normativa del ccnl appena firmato ... flcgil.it
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Mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/27: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. x.com