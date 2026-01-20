Tradizione e innovazione | il nuovo volto del Gruppo Il Sole 24 Ore

Il Gruppo Il Sole 24 Ore, storico punto di riferimento per l’informazione economica, finanziaria e culturale in Italia, apre una nuova fase. Con una rinnovata brand identity, il gruppo combina tradizione e innovazione, rafforzando il proprio ruolo di guida nel panorama editoriale nazionale. Questa evoluzione mira a consolidare un’immagine riconoscibile e coerente, mantenendo fede ai valori che da sempre contraddistinguono il suo impegno informativo.

Il gruppo editoriale leader in Italia nell’informazione economica, finanziaria, normativa e culturale inaugura una nuova fase annunciando una nuova brand identity, fondata su scelte identitarie chiare, simboliche e fortemente riconoscibili. Il nome che valorizza la storia. Al centro di questa evoluzione c’è il passaggio nel naming da Gruppo 24 ORE a Gruppo Il Sole 24 ORE. Un atto di valorizzazione del patrimonio informativo, culturale e civile che da oltre 160 anni rappresenta un punto di riferimento per l’intero Paese. “Il Sole” non è solo eredità storica, ma risorsa viva, capace di guidare l’innovazione garantendo coerenza, credibilità e autorevolezza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Innovazione, il Sole 24 Ore lancia 24GPT: primo assistente 4.0 per la divulgazione economicaIl Sole 24 Ore introduce 24GPT, il primo assistente AI dedicato alla divulgazione economica.

Gruppo Il Sole 24 ORE, nome e loghi nuovi tra la storia e il futuroIl Gruppo Il Sole 24 ORE rinnova la propria identità, consolidando il legame con le proprie origini e guardando alle sfide future.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tradizione e innovazione, a Firenze le imprese d'eccellenza guardano al futuro; Una 12Cilindri Tailor Made, tra tradizione e innovazione; La San Marco a Sigep 2026: tradizione e innovazione tecnologica al servizio dell'espresso; 747^ Fiera di San Biagio a Bovolone: tradizione e innovazione al servizio dell’agroalimentare veneto.

Il business in Italia e il periodo natalizio: tradizione, innovazione e nuove opportunità - Milano, 5/11/2025 - Con l’arrivo delle festività natalizie, l'economia italiana si trasforma in un vivace ecosistema di consumi, offerte e strategie commerciali. Tra i settori che registrano una ... adnkronos.com

Repubblica festeggia cinquanta anni, tra innovazione e tradizione - Repubblica celebra cinquant'anni con una serata di emozioni e riflessioni sul futuro della testata. notizie.it

Trentino Sviluppo. . Lavorazione del legno e tecnologia: come dialogano tradizione e innovazione in Trentino Scopriamolo attraverso nuovi volti di "Cultura, impresa e design del legno trentino". Provincia autonoma di Trento - Pagina Ufficiale, Visit Trenti - facebook.com facebook