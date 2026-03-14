Il Milan ha deciso di confermare Estupinan sulla fascia per la partita contro la Lazio, dopo il gol segnato nel derby. Allegri ha scelto di mantenere il difensore come titolare, mentre Landucci ha mostrato il suo sostegno con un abbraccio. Ieri a Milanello era presente anche un rappresentante della società, che ha assistito agli allenamenti e alle esercitazioni del team.

Il gol nel derby può essere il punto di svolta della sua stagione. Pervis Estupinan spera di aver riconquistato una maglia da titolare e di non mollarla più. Ieri sulla fascia sinistra è stato provato più lui di Bartesaghi che comunque resta un talento sul quale il Diavolo (e Allegri) puntano. In questo momento, però, l’ex Brighton è favorito per andare in campo domani sera dal primo minuto contro la Lazio. Nel gruppo è ben visto per i suoi comportamenti mai sopra le righe, per gli incoraggiamenti che ha nei confronti dei compagni e per l’impegno che mette in ogni allenamento. Non a caso alla fine del derby vinto il vice di Allegri, Marco Landucci, si è avvicinato a Pervis e abbracciandolo gli ha urlato: "Te lo meriti!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, la mossa di Allegri sulla fascia: conferma per Estupinan contro la Lazio

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