Il Milan ha 12 giocatori in prestito che giocano in diversi campionati europei. Alcuni di loro si sono fatti notare per le loro prestazioni, altri sono alle prese con infortuni. La società valuta anche le possibilità di riscatti, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questi giocatori lontano da Milano.

Il Milan, tra la sessione estiva e quella invernale, ha spedito diversi calciatori in prestito in giro per l'Europa: non solo giovani del vivaio, ma anche, e soprattutto, alcuni della prima squadra. Ad oggi sono ben 12 i calciatori trasferiti a titolo temporaneo. Ma come stanno andando? Ecco, di seguito, il borsino dei giocatori rossoneri in prestito. PROSSIMA SCHEDA >>> Bennacer si è fermato ancora: è sceso in campo come titolare il 25 contro l'Osjek, ma è uscito dal terreno di gioco dopo soli 23 minuti a causa di uno stiramento alla coscia. L'algerino resterà ai box per un po' di tempo, ma è quasi sicura la sua NON presenza nella lista legata all'Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il borsino dei prestiti: 13 rossoneri sparsi per l’Europa

Approfondimenti su Milan Europa

Il Milan ha raggiunto un record di imbattibilità in Europa, confermando la propria solidità nel campionato italiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan Europa

Argomenti discussi: Case a Milano, nuove o da ristrutturare? Cosa conviene e dove? Il caso del Vigentino e l'anomalia NoLo; Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative Mateta, Kolo Muani, Zirkzee, Sulemana e Norton-Cuffy; Classifica rigori Serie A 2025-2026 a favore e contro, chi ne ha avuti di più e chi ne ha subiti di più in questo campionato; Fabbrica del Vapore a Milano, perché si chiama così? Storia e curiosità.

Il borsino della lotta per la zona Champions degli ospitiSi comincia ad allungare la classifica davanti, soprattutto tra le squadre che lottano per un posto in Champions League. E allora ci si chiede: quali. tuttomercatoweb.com

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Beto, Dragusin, Perisic, Insigne e CarrascoCalciomercato, borsino di oggi 26 gennaio 2026: le trattative di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma per Beto, Dragusin, Perisic, Insigne, Carrasco e non solo. sport.virgilio.it

Calciomercato Milan: finestra invernale CHIUSA Ecco il borsino ufficiale rossonero tra entrate e uscite ACQUISTI Niclas Füllkrug (A, 1993) — prestito con opzione dal West Ham Aaron Babaj (C, 2009) — definitivo dal KF Prishtina Jacop facebook

LIVE MN - Calciomercato Milan: ultimo giorno. Saltato Mateta dopo le visite. Visite per un ex Bayern x.com