Milan il borsino dei prestiti | 13 rossoneri sparsi per l’Europa
Il Milan ha 12 giocatori in prestito che giocano in diversi campionati europei. Alcuni di loro si sono fatti notare per le loro prestazioni, altri sono alle prese con infortuni. La società valuta anche le possibilità di riscatti, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questi giocatori lontano da Milano.
Il Milan, tra la sessione estiva e quella invernale, ha spedito diversi calciatori in prestito in giro per l'Europa: non solo giovani del vivaio, ma anche, e soprattutto, alcuni della prima squadra. Ad oggi sono ben 12 i calciatori trasferiti a titolo temporaneo. Ma come stanno andando? Ecco, di seguito, il borsino dei giocatori rossoneri in prestito. PROSSIMA SCHEDA >>> Bennacer si è fermato ancora: è sceso in campo come titolare il 25 contro l'Osjek, ma è uscito dal terreno di gioco dopo soli 23 minuti a causa di uno stiramento alla coscia. L'algerino resterà ai box per un po' di tempo, ma è quasi sicura la sua NON presenza nella lista legata all'Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan ha raggiunto un record di imbattibilità in Europa, confermando la propria solidità nel campionato italiano.
