Una modesta perturbazione sta indebolendo l’alta pressione sulla regione, portando qualche pioggia sulla provincia. Nei primi giorni di marzo, le previsioni indicano che sulla zona arriveranno precipitazioni sparse. Francesco Costa del Centro meteo lombardo spiega come sarà il tempo a Bergamo e nei dintorni nelle prossime ore e nei giorni seguenti.

Nubi sulla Lombardia con deboli precipitazioni. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno influenzate dalla presenza del sole Torna la pioggia sulla provincia in questi primi giorni di marzo. Francesco Costa del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi SinotticaL’espansione sul Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub tropicale protegge solo parzialmente la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Il transito della parte meridionale di una perturbazione in scorrimento sull’Europa centrale sta infatti portando molte nubi sulla Lombardia e anche qualche debole pioggia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dopo pioggia e neve arriva l’alta pressione: meteo Toscana, le previsioni verso CapodannoFirenze, 26 dicembre 2025 – Dopo un Natale all’insegna di pioggia e neve, la Toscana si prepara a una fase più stabile dal 26 dicembre.

Ultima perturbazione prima della svolta: in arrivo neve e poi torna l’alta pressioneSiamo alle battute finali di un prolungato periodo di instabilità che ha caratterizzato le ultime settimane.

Altri aggiornamenti su Modesta perturbazione.

Argomenti discussi: Modesta perturbazione indebolisce l’alta pressione, arriva qualche pioggia; Meteo, alta pressione sull'Italia: tempo stabile e mite per diversi giorni.