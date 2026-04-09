Meteo Roma del 09-04-2026 ore 19 | 15

Alle 19:15 di venerdì 9 aprile 2026, le previsioni meteo indicano condizioni di bel tempo in tutta la regione. Durante il giorno, il cielo è stato generalmente sereno, con poche nuvole sparse e temperature stabili. Nessuna perturbazione significativa è stata segnalata, e le condizioni atmosferiche sono rimaste favorevoli lungo tutta la giornata. La domanda di aggiornamenti sulla situazione meteorologica rimane alta per i prossimi giorni.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-04-2026 ore 19:15 Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Meteo Roma del 09-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... 10 COSE DA SAPERE prima di andare a BARCELLONA Temi più discussi: Meteo Roma: oggi foschia, Giovedì 9 sereno, Venerdì 10 poco nuvoloso; Roma, settimana di bel tempo. Ma nel weekend...; Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani 1° aprile: forte vento e pioggia nel pomeriggio; Meteo Roma: oggi sereno, Domenica 5 poco nuvoloso, Lunedì 6 nubi sparse. Meteo, 10-11 aprile con sole e clima mite poi torna il maltempoAlta pressione ancora presente sull'Italia ma tra domenica e martedì si profila una fase di maltempo con calo termico. Le previsioni meteo del 9-10 aprile. meteo.it Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenzaLa tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un possibile peggioramento del tempo con afflusso di aria più fredda e calo termico. meteo.it Roma splende sotto un sole radioso: le previsioni del meteo promettono un weekend di Pasqua da favola, con temperature fino a 24 gradi che accenderanno la città eterna. #Roma #Pasqua #CaldoPasquale #WeekendDaSogno #MeteoRoma - facebook.com facebook