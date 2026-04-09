Meteo Roma del 09-04-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino di venerdì 9 aprile 2026, il meteo a Roma si presenta con cieli sereni e temperature che si aggirano intorno ai valori stagionali. Le previsioni indicano condizioni stabili e assenza di precipitazioni, con il sole che domina la giornata. Le temperature massime e minime sono previste in linea con le medie di questo periodo, offrendo condizioni favorevoli per le attività all'aperto.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con Cherry soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-04-2026 ore 06:15 Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... 10 COSE DA SAPERE prima di andare a BARCELLONA Temi più discussi: Meteo Roma 7/04/2026: sereno oggi e nei prossimi giorni; Meteo Roma, venti di burrasca: oggi è allerta gialla. Le previsioni per Pasqua e Pasquetta; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Meteo Roma: oggi foschia, Giovedì 9 sereno, Venerdì 10 poco nuvoloso. Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quandoL'anticiclone fino a giovedì 9 assicura all'Italia tempo stabile e clima molto mite, da venerdì 10 due possibili evoluzioni: la tendenza meteo. meteo.it Meteo Roma – Tempo stabile, cieli soleggiati e clima mite, verso un cambio di circolazione dal weekendMeteo Roma - Giornate primaverili con sole e clima molto gradevole, graduale cambio di circolazione atteso a partire dal weekend ... centrometeoitaliano.it Roma splende sotto un sole radioso: le previsioni del meteo promettono un weekend di Pasqua da favola, con temperature fino a 24 gradi che accenderanno la città eterna. #Roma #Pasqua #CaldoPasquale #WeekendDaSogno #MeteoRoma - facebook.com facebook