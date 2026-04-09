Nelle previsioni più recenti, si segnala che tra il 10 e l’11 aprile il clima si manterrà stabile e soleggiato, con temperature miti su buona parte del paese. Tuttavia, gli esperti indicano un cambiamento in arrivo, con l’avvicinarsi di una perturbazione che porterà condizioni di maltempo. La presenza di un’alta pressione garantirà un breve periodo di stabilità, ma si prevede che questa situazione non durerà a lungo. Gli aggiornamenti indicano un'evoluzione meteorologica che cambierà nelle prossime giornate.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Alta pressione protagonista, ma con i giorni contati. L’Italia si prepara a vivere una fase stabile e decisamente primaverile tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantirà tempo in prevalenza soleggiato e temperature oltre la media del periodo. Si tratta di una parentesi mite e piacevole che interesserà gran parte del Paese, con condizioni generalmente tranquille e venti deboli. Tuttavia, questa stabilità non è destinata a durare a lungo. Già nel corso del fine settimana, infatti, inizieranno a manifestarsi i primi segnali di cambiamento, con un progressivo indebolimento dell’alta pressione e l’avvicinamento di sistemi perturbati. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia: 10-11 aprile tra sole e clima mite, poi torna il maltempo

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