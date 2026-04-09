Mercati estivi cambia la mappa | tutte le novità delle location di Viserba e Miramare

Con l’arrivo della stagione estiva, i mercati settimanali di Viserba e Miramare si preparano a riprendere le attività, introducendo alcune modifiche nelle loro posizioni. Le nuove location sono state comunicate alle autorità e ai cittadini, che potranno trovare i punti di vendita in aree diverse rispetto agli anni precedenti. La modifica delle collocazioni interessa principalmente le zone centrali delle due località balneari, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e l’afflusso dei visitatori.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, si annuncia la ripresa dei mercati settimanali di Viserba e Miramare, entrambi con alcune novità sul fronte delle collocazioni. Due appuntamenti fissi per residenti e turisti, che tornano a scandire il ritmo della vita nei quartieri con un'offerta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità. La mappa