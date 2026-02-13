A Perugia, si apre la nuova galassia dei supermercati con l’arrivo di Esselunga, che insieme ad altri grandi marchi trasforma il volto della grande distribuzione nella regione. La decisione di espandersi nel centro umbro deriva dalla crescente domanda di servizi di qualità e da un mercato in continua evoluzione, spinta anche dalle nuove esigenze dei consumatori. Tra le novità più evidenti, spicca l’apertura di un supermercato Esselunga di circa 347 metri quadri, un esempio di come la catena investa in punti vendita più piccoli ma strategici, per avvicinare i clienti alle zone residenziali. Secondo i dati regionali del 2025,

Cosa sta cambiando nel panorama della spesa perugina. Ecco la geografia degli store aggiornata: ogni mille abitanti c'è un punto vendita Le insegne, le novità e le mosse della grande distribuzione in città. Ecco la situazione a Perugia tra cantieri aperti e realtà storiche. Vi porto in un tempio della massoneria di Perugia. Simboli, riti e mappa delle logge del Grande Oriente Dalla moda al cemento, tra dinastie e cooperative. Ecco i 10 colossi del fatturato dell'Umbria .🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Arezzo si anima con l'apertura di Md e altre novità nel settore supermercati.

La Juventus ha preparato la prima offerta ufficiale al Fenerbahçe per il trasferimento di En-Nesyri.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: MoM-z14, la galassia più lontana di tutte; La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità. La mappa; Svelato il Mistero della Galassia Soffocata: Il Ruolo dei Buchi Neri nell’Estinzione di GS-10578; I mostri dell'universo crescevano in bozzoli cosmici: la nuova ipotesi sui.

La galassia più lontana di tutteIl limite dell’universo osservabile si sposta un po’ più in là, con la nuova ultima scoperta del telescopio spaziale James Webb. Si tratta della galassia brillante MoM-z14, presente già 280 milioni di ... media.inaf.it

Villetta bifamiliare di nuova costruzione con giardino – Ponte Valleceppi, Perugia In zona Ponte Valleceppi, all’interno di un contesto residenziale tranquillo, riservato e ben servito, caratterizzato da ville singole e soluzioni semi-indipendenti, proponia - facebook.com facebook

#Perugia DATA ZERO #Repost @MetaErmal ... Si aggiunge una nuova data al tour nei club. Perugia arriviamoooooo! 29 aprile / Afterlife. La data zero, il punto da cui partirà tutto. Dalle 16:00 potrete acquistare le prevendite al link in bio e nelle storie ! x.com