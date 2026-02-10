La cerimonia alla Camera per il Giorno del Ricordo Meloni | L' Italia non permetterà mai più che questa storia venga negata

La Camera si riempie di gente per il Giorno del Ricordo. Meloni prende la parola e ribadisce che l’Italia non permetterà mai più che si neghi questa storia. Nell’aula di Montecitorio, si ricordano le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale. La cerimonia si svolge senza sorprese, con le istituzioni che rendono omaggio a chi ha sofferto.

Nell'aula di Montecitorio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Alla cerimonia c'era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto con un lungo applauso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due presidenti dei due rami del Parlamento Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e le più alte cariche dello stato. Con un messaggio sui social la presidente del consiglio ha ricordato "una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non rinuncerà mai a difendere la propria verità sulla storia delle foibe.

Oggi l’Italia ricorda il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle foibe e delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata.

