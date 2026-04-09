Meloni | Nessuna ripartenza nessun rimpasto governiamo per 5 anni

La premier ha comunicato al Parlamento che non ci sarà una ripartenza immediata e che non è prevista nessuna modifica nel governo, confermando l’intenzione di governare per i prossimi cinque anni. Ha spiegato che l’obiettivo è mantenere la stabilità e portare avanti le politiche già avviate, senza annunci di rimpasti o cambi di squadra. Il suo intervento è avvenuto prima alla Camera e poi al Senato.

«Niente dimissioni, né rimpasto». «Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo» e «governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare». La premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera per un’informativa sul programma per l’ultimo anno della legislatura, a poco più di due settimane dalla debacle referendaria del 22 e 23 marzo. Tra i temi affrontati, la politica estera, le misure a sostegno dell’economia, il rilancio del governo. In tarda mattinata la leader di FdI replicherà al Senato. Nel pomeriggio la premier parteciperà al Consiglio dei ministri sull’emergenza per la frana in Molise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni: «Nessuna ripartenza, nessun rimpasto, governiamo per 5 anni» Leggi anche: Meloni dopo la sconfitta al referendum: «Nessuna ripartenza da fare, nessun rimpasto» Leggi anche: Governo, Meloni: nessun rimpasto, non abbiamo tempo da perdere Meloni dopo la sconfitta al referendum: «Nessuna ripartenza da fare, nessun rimpasto»La premier informa il Parlamento, intervenendo prima alla Camera e poi al Senato, sul programma per l’ultimo anno della legislatura ... msn.com Informativa di Meloni alla Camera Non c’è nessuna ripartenza da fare, il Governo non si è mai fermato. Non scapperemoIl governo c’è, è nel pieno delle sue funzioni ed è intenzionato a fare ancora meglio fino all’ultimo giorno del suo mandato, non scapperemo, non indietreggeremo e non faremo pagare ai cittadini ... italpress.com