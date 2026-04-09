Meloni dopo la sconfitta al referendum | Nessuna ripartenza da fare nessun rimpasto

Dopo la sconfitta al referendum, la presidente del Consiglio ha rivolto un intervento alle Camere, precisando che non ci saranno cambi di governo né iniziative di riorganizzazione. Ha aggiornato i parlamentari sui prossimi passi del governo, sottolineando che non ci sono piani di ripartenza o rimpasti in programma. Le sue dichiarazioni sono state pronunciate in un momento di discussione istituzionale, prima alla Camera e poi al Senato.

Meloni alla prova delle Camere. Politica estera, misure a sostegno dell’economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier informa il Parlamento, intervenendo la mattina di giovedì 9 aprile, prima alla Camera e poi al Senato, sul programma per l’ultimo anno della legislatura, a poco più di due settimane dalla debacle referendaria del 22 e 23 marzo. Negli ultimi due giorni la leader di FdI ha marcato le distanze dalle minacce di Donald Trump all’Iran, e dalla scelta di Israele di proseguire gli attacchi in Libano, denunciando anche «azioni irresponsabili» come quelle nei confronti di un convoglio Unifil italiano. Nel pomeriggio la premier parteciperà al Consiglio dei ministri sull’emergenza per la frana in Molise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni dopo la sconfitta al referendum: «Nessuna ripartenza da fare, nessun rimpasto» Dopo il Referendum la premier Meloni pensa alla “ripartenza”La premier Meloni riferirà il 9 aprile al Parlamento sulle linee della ripartenza dopo il referendum. Leggi anche: Governo, Meloni: nessun rimpasto, non abbiamo tempo da perdere Il video di Meloni: ecco tutti gli errori dopo la sconfitta al referendum Temi più discussi: Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. Né voto anticipato né rimpasti; Governo, ipotesi rimpasto: spunta opzione Zaia. Tajani: Nessuno pensa a voto anticipato; Meloni, flop del Sì al referendum e crisi interna: possibili scenari per il futuro del governo; La fase due di Giorgia Meloni è un film già visto. Referendum Giustizia, Meloni tentata dal voto anticipato dopo la sconfitta, ipotesi incontro con MattarellaMeloni sta valutando il voto anticipato per evitare il logoramento al governo e cogliere in contropiede le opposizioni ... virgilio.it Meloni valuta gli scenari dopo sconfitta nel referendum: sul tavolo anche voto anticipatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni valuta gli scenari dopo sconfitta nel referendum: sul tavolo anche voto anticipato ... tg24.sky.it Dopo le polemiche per la pubblicazione del selfie di Giorgia Meloni e Gioacchino Amico, le rivelazioni del presunto referente del clan senese continuano a surriscaldare il clima politico. #ANSA - facebook.com facebook Solo Monti aveva meno ministre del governo Meloni. Dopo le dimissioni di Santanchè, le donne a capo di un ministero sono circa il 20 per cento, la quota più bassa dal 2014. x.com