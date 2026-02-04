Bill Gates si dice pentito per l’amicizia con Epstein ma nega ogni accusa | Mai incontrato donne L’ex moglie Melinda | Che tristezza

Bill Gates ammette di aver sbagliato a frequentare Jeffrey Epstein, ma nega di aver incontrato donne coinvolte in attività illecite. “Sono stato sciocco”, dice, e aggiunge di aver sbagliato a passare del tempo con lui. L’ex marito di Melinda si dice pentito, ma ribadisce di non aver mai avuto rapporti con donne legate a Epstein. La sua ex moglie commenta con tristezza la vicenda.

«Sono stato sciocco a passare del tempo con lui». A parlare è Bill Gates e quel “lui” a cui fa riferimento è Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida e accusato di gestire un enorme giro di prostituzione (anche minorile) quando era in vita, destinato soprattutto a clienti vip. L’ultima pila di documenti degli Epstein Files contiene alcune nuove rivelazioni sui rapporti tra Gates e Epstein. In particolare, c’è uno scambio mail in cui il finanziare racconta di come il fondatore di Microsoft avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile dopo rapporti sessuali con ragazze russe.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bill Gates Epstein

Nuovi documenti di Epstein svelano dettagli sulla salute di Bill Gates e sulla vita di Melinda.

Bill Gates torna sotto i riflettori dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti legati al caso Epstein.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bill Gates Epstein

Argomenti discussi: Bill Gates citato negli Epstein files: le ragazze russe, l'antibiotico da somministrare di nascosto alla moglie tradita e il ricatto finale del pedofilo; Nei file Epstein spunta Bill Gates: Contagiato da donne russe, curò Melinda di nascosto; Bill Gates, il sesso con le ragazze russe e la malattia: bufera per i nuovi Epstein file; Negli Epstein Files: Bill Gates e la malattia venerea nascosta a Melinda.

Bill Gates si dice pentito per Epstein, ma l'email sulla malattia «è falsa»Gates, secondo gli ultimi file su Epstein pubblicati, sarebbe rimasto contagiato da una malattia venerea dopo essere andato a letto con ragazze russe. ticinonews.ch

Bill Gates si dice «pentito» per l’amicizia con Epstein ma nega ogni accusa: «Mai incontrato donne». L’ex moglie Melinda: «Che tristezza»La filantropa, che ha divorziato dal fondatore di Microsoft nel 2021: «I nuovi dettagli degli Epstein Files? Mi ricordano momenti molto dolorosi del matrimonio» L'articolo Bill Gates si dice «pentito» ... msn.com

Melinda Gates contro Bill: "Straziante, il mio ex marito deve rispondere a tutte le domande". Il fondatore di Microsoft si difende: "Pentito, è falsa la mail sulle malattie veneree". #ANSA - facebook.com facebook

Melinda contro Bill Gates: “Giustizia per le vittime di Epstein. Interrogate il mio ex marito” x.com