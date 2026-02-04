Bill Gates si dice pentito per l’amicizia con Epstein ma nega ogni accusa | Mai incontrato donne L’ex moglie Melinda | Che tristezza

Da open.online 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bill Gates ammette di aver sbagliato a frequentare Jeffrey Epstein, ma nega di aver incontrato donne coinvolte in attività illecite. “Sono stato sciocco”, dice, e aggiunge di aver sbagliato a passare del tempo con lui. L’ex marito di Melinda si dice pentito, ma ribadisce di non aver mai avuto rapporti con donne legate a Epstein. La sua ex moglie commenta con tristezza la vicenda.

«Sono stato sciocco a passare del tempo con lui». A parlare è Bill Gates e quel “lui” a cui fa riferimento è Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida e accusato di gestire un enorme giro di prostituzione (anche minorile) quando era in vita, destinato soprattutto a clienti vip. L’ultima pila di documenti degli Epstein Files contiene alcune nuove rivelazioni sui rapporti tra Gates e Epstein. In particolare, c’è uno scambio mail in cui il finanziare racconta di come il fondatore di Microsoft avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile dopo rapporti sessuali con ragazze russe.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Bill Gates si dice pentito per Epstein, ma l'email sulla malattia «è falsa»
Gates, secondo gli ultimi file su Epstein pubblicati, sarebbe rimasto contagiato da una malattia venerea dopo essere andato a letto con ragazze russe.

Bill Gates si dice «pentito» per l'amicizia con Epstein ma nega ogni accusa: «Mai incontrato donne». L'ex moglie Melinda: «Che tristezza»
La filantropa, che ha divorziato dal fondatore di Microsoft nel 2021: «I nuovi dettagli degli Epstein Files? Mi ricordano momenti molto dolorosi del matrimonio»

