firenze a teatro si ride con maurizio battista

Questa sera a Firenze Maurizio Battista porta sul palco il suo spettacolo, facendo ridere il pubblico al Teatro Cartiere Carrara. L’attesa è già alta, e molti si sono già sistemati in sala per non perdersi nemmeno un momento della serata.

Firenze, 13 febbraio 2026 - Imperdibile appuntamento con Maurizio Battista, venerdì 13 febbraio a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara. Torna l’imperdibile comicità di Battista tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all’insegna della comicità. Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia. Comico, conduttore televisivo, cabarettista e attore, regista: Maurizio Battista è questo e molto altro. La sua comicità si incentra sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità oltre che per la capacità di scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

