Mattarella | Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti Nato interesse di Usa e Ue

Il presidente ha dichiarato che il Libano, paese indipendente, si trova sotto una serie di bombardamenti devastanti, causando una crisi umanitaria e politica. Ha inoltre sottolineato che ci sono interessi da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea nel supportare il paese. È stato annunciato un rilancio delle alleanze militari, coinvolgendo sia la NATO che le istituzioni europee, per rafforzare la capacità di difesa.

Il rilancio delle alleanze per garantirsi la difesa, sia in ambito Nato che più strettamente europeo. E una condanna, neanche tanto velata, dell’ennesimo affondo di Israele in Libano, definito un “Paese indipendente” che si è ritrovato “sotto la tempesta di bombardamenti devastanti”. Sergio Mattarella sceglie la visita all’omologo ceco Petr Pavel per tornare a parlare di politica internazionale e della situazione geopolitica in Medio Oriente. Proprio il Libano, ha spiegato il presidente della Repubblica, è stato al centro dei colloqui con il presidente della Repubblica Ceca: “Abbiamo parlato del Libano, un Paese indipendente con un nuovo governo che sta procedendo anche al disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti. Nato interesse di Usa e Ue” Mattarella, Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastantiepa12878005 Italian President Sergio Mattarella (L) inspects the honor guard during a welcome ceremony at the Prague Castle, in Prague, Czech... La crisi silenziosa degli animali domestici traumatizzati e abbandonati sotto le macerie dei bombardamenti in LibanoContinuano i bombardamenti sul Libano, in un fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah, senza che ci sia segno di voler restituire ai libanesi una... Si parla di: Mattarella, Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti. Mattarella: Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti(Adnkronos) – Non posso non ricordare quanto avviene in Medio Oriente, quanto avviene in questo momento in Libano, un Paese indipendente con un nuovo presidente, un nuovo governo che sta procedendo a ... notizie.it Libano, Mattarella: paese indipendente sotto tempesta di bombardamentiPraga, 9 apr. (askanews) – Il Libano, un paese indipendente con un nuovo governo che procede ad una stabilizzazione crescente e progressiva di riduzione e disarmo di Hezbollah oggi è sotto una tempes ... askanews.it