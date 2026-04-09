Mattarella da Paesi non belligeranti contributi importanti alla Nato

Il presidente ha commentato il ruolo dei Paesi non belligeranti in ambito NATO, sottolineando che il loro contributo non è secondario. In particolare, ha evidenziato come, durante un conflitto, sia fondamentale considerare non solo gli aspetti militari, ma anche le ripercussioni e le possibili divisioni future. La partecipazione di chi non prende parte alle ostilità viene vista come un elemento rilevante nel quadro delle alleanze internazionali.

"Quando vi è conflitto va considerato non solo l'andamento bellico ma anche le conseguenze e le prospettive di divisioni nel futuro e il contributo di chi non partecipa, perchè non belligerante, non è marginale ma importante". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella, da Paesi non belligeranti contributi importanti alla Nato Wsj: Trump vuole ritirare truppe da Paesi Nato poco collaborativiL’amministrazione Trump sta valutando un piano per sanzionare alcuni Paesi della Nato che, a suo giudizio, si sono dimostrati poco collaborativi nei... Leggi anche: Trump minaccia l'addio alla Nato: «Tigre di carta. I Paesi alleati per noi non ci sono mai stati» Temi più discussi: Riconsegnato il Tricolore di Milano Cortina 2026, Mattarella: Pagina indimenticabile di emozioni e successi; Mattarella, da Paesi non belligeranti contributi importanti alla Nato; Polizia di Stato: Mattarella, tensioni internazionali e conflitti si riverberano nella vita interna, Forze dell’ordine chiamate a rassicurare i nostri concittadini; Olimpiadi invernali 2026, Mattarella riceve gli atleti italiani al Quirinale. FOTO. Mattarella, da Paesi non belligeranti contributi importanti alla NatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Mattarella a Praga, visita in un Paese diviso tra europeismo e sovranismoUna missione politicamente complessa in un Paese nel cuore dell'Europa che sta vivendo un momento di forti tensione interne, spaccato a metà tra sovranismo e pulsioni anti-ucraine e una storia di ... ansa.it Il Presidente Mattarella parteciperà il 6 maggio a Gemona del Friuli per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. #Friuli #Udine #Cultura #Inprimopiano x.com Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Seveso il prossimo 10 luglio per le commemorazioni dei 50 anni dal Disastro dell'Icmesa. - facebook.com facebook