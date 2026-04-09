Mattarella a atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina | Grande orgoglio per i medaglieri colmi – Il video

Il presidente della Repubblica ha incontrato gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti. Durante l'incontro, ha sottolineato che le Olimpiadi hanno rappresentato un momento di grande motivo di orgoglio per il paese, soprattutto dal punto di vista sportivo. Il video mostra il momento in cui il presidente si rivolge agli atleti, evidenziando il loro impegno e le medaglie conquistate.

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Sono stati Giochi che hanno creato ragionevolmente un grande motivo di orgoglio per il nostro Paese, sul piano sportivo anzitutto. Medaglieri colmi: 30 medaglie per le Olimpiadi e 16 per le Paralimpiche. Quindi medaglieri davvero colmi. E quella sequenza numerica (10, 6, 14) davvero significativa: una coincidenza di grande significato storico", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Milano Cortina, Locatelli: “Ora parità di trattamento e premi tra atleti olimpici e paralimpici”(Adnkronos) – Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si avviano verso il gran finale.

Mattarella agli atleti paralimpici: “Siete motivo d’orgoglio”Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale gli atleti vincitori di medaglie nelle competizioni paralimpiche.

Mattarella a atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina: Grande orgoglio per i medaglieri colmi

Temi più discussi: Mercoledì 8 aprile i medagliati olimpici e paralimpici al Quirinale per la riconsegna del Tricolore (diretta Rai 2); Intervento del Presidente Mattarella alla cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026; Gli atleti regionali di Milano-Cortina da Mattarella e dal Papa; Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: avete scritto una pagina indimenticabile.

Mattarella a atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina: Grande orgoglio per i medaglieri colmi(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Sono stati Giochi che hanno creato ragionevolmente un grande motivo di orgoglio per il nostro Paese, sul piano ... quotidiano.net

FOTO| VIDEO| Mattarella riceve gli atleti di Milano-Cortina 2026: Scritta una pagina indimenticabileAl Quirinale la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici per la riconsegna della bandiera italiana ... dire.it

Milano-Cortina, Mattarella apre il Quirinale agli azzurri: medaglie, orgoglio e la riconsegna della bandiera Ribadito il valore civile dello sport Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

il Presidente della Repubblica ha ricevuto la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Ci sono gli atleti medagliati e quelli arrivati al quarto posto x.com