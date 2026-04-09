Masters 2026 | ecco come sbloccare lo streaming gratis via VPN

Il Masters 2026 si svolgerà dal 9 al 12 aprile e sarà disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, Masters.com, ma solo per chi si trova negli Stati Uniti. Per gli utenti di altri paesi, l'accesso diretto potrebbe non essere possibile a causa delle restrizioni geografiche. Alcuni utenti utilizzano strumenti come le VPN per accedere al sito come se fossero negli Stati Uniti, aggirando così i limiti di regione.

Il Masters 2026 sarà visibile gratuitamente tramite il portale Masters.com dal 9 al 12 aprile, sebbene l’accesso sia limitato agli utenti residenti negli Stati Uniti. L’evento si svolgerà presso l’Augusta National Golf Club, struttura privata situata a Augusta, in Georgia. Le sessioni di allenamento sono già state programmate per partire il 6 aprile. Il torneo rappresenta il primo appuntamento tra i quattro campionati maggiori del golf maschile professionistico. La competizione vede protagonisti atleti del calibro di Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Jon Rahm e Scottie Scheffler, tutti candidati alla conquista della giacca verde. Strategie digitali per superare i blocchi geografici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Masters 2026: ecco come sbloccare lo streaming gratis via VPN Sinner-Zverev, streaming gratis: dove vedere semifinale Masters 1000 Indian Wells anche in tvJannik Sinner continua la sua corsa ad Indian Wells e conquista l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione autoritaria contro lo statunitense... How to use Claude Code FREE Forever | STOP Paying $200/m