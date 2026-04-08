Alfredo Cossu protagonista del film La salita di Massimiliano Gallo | Recitare è scegliere chi diventare

Alfredo Cossu, attore protagonista del film diretto da Massimiliano Gallo, ha parlato del suo percorso nel mondo dello spettacolo sottolineando come la recitazione rappresenti una scelta di identità. Tra teatro e cinema, Cossu ha condiviso le sue esperienze e le motivazioni che lo hanno portato a intraprendere questa professione, evidenziando il rapporto tra ambizione personale e la possibilità di interpretare vari ruoli sul palcoscenico e sul set.

C’è un punto preciso, nella voce di Alfredo Cossu, in cui il racconto smette di essere promozione e diventa confessione. Non accade quando parla del film, né quando racconta il suo primo ruolo da protagonista. Accade quando si ferma su una parola semplice, quasi invisibile: noia. È da lì che si può iniziare davvero a capire La salita, al cinema dal 9 aprile con Fandango. Non come film, ma come spazio interiore. Diretto da Massimiliano Gallo al suo esordio dietro la macchina da presa, La salita è ambientato nella Napoli del 1983, tra le mura del carcere minorile di Nisida, in un momento storico reale in cui l’istituto accoglie temporaneamente anche detenute adulte provenienti da Pozzuoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alfredo Cossu, protagonista del film La salita di Massimiliano Gallo: “Recitare è scegliere chi diventare” Greta Esposito, l’attrice nel film La salita di Massimiliano Gallo: “Recitare per stare insieme e fare”Ci sono attrici che inseguono il mestiere come una meta, una conquista, un’affermazione. Alessandro De Renzi, da La preside a La salita di Massimiliano Gallo: “Recitare è casa, ma dirlo è difficile”Ci sono personaggi che combattono il luogo in cui si trovano, e altri che, semplicemente, non vi appartengono. Temi più discussi: Massimiliano Gallo debutta alla regia con La Salita: Arte e bellezza possono salvare i ragazzi | VIDEO e FOTO; La Salita, l'esordio al cinema di Alfredo Francesco Cossu; Avitabile: La salita, Eduardo guida i ragazzi alla vita. Cossu: Giovani, l'arte apre la mente; Anteprima de La Salita di Massimiliano Gallo Ph A. Fiorenzano per NT. Alfredo Cossu, protagonista del film La salita di Massimiliano Gallo: Recitare è scegliere chi diventareAl cinema da protagonista, Alfredo Cossu racconta la recitazione, l’ambizione e la possibilità di cambiare destino ... virgilio.it Alfredo Cossu: felice di questa esperienza ne La salitaDal 9 aprile La salita sarà al cinema e oggi è con noi uno dei suoi protagonisti, Alfredo Cossu, che si racconta. Appagato dall’esperienza vissuta sotto la guida di Massimiliano Gallo, La salita, ... lagazzettadellospettacolo.it #lasalita #MassimilianoGallo Alfredo Cossu, Antonio Milo e Shalana Santana in una scena del film LA SALITA di Massimiliano Gallo dal 9 aprile al cinema (foto di Anna Camerlingo) https://www.napolinelcinema.it/la-salita-di-massimiliano-gallo-la-lezione-di-e - facebook.com facebook