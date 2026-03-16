Guida alla Milano-Sanremo 2026 | data percorso e partecipanti Sfida fra cannibali Ganna terzo incomodo

Il 16 marzo 2026 si tiene la presentazione ufficiale della Milano-Sanremo, corsa ciclistica in programma quest’anno. La gara si svolge su un percorso che comprende i tradizionali tratti di salita e discesa, con i partecipanti già annunciati. Tra i favoriti ci sono i principali cannibali del ciclismo, con Ganna che figura tra i possibili protagonisti della corsa.

Roma, 16 marzo 2026 – Sentite le rondini e gli uccellini? Ecco, sta arrivando la primavera e nel ciclismo significa una sola cosa: la Milano-Sanremo. La Classicissima è alle porte e come sempre aprirà il calendario delle corse di un giorno, quelle che tutti attendono e quelle che nel gergo ciclistico vengono chiamate Classiche Monumento. Ovvero le più importanti. Si parte sabato 21 marzo con la Sanremo, poi un aprile di fuoco con il Giro delle Fiandre il 5 aprile, la Roubaix il 12 aprile e infine la Liegi il 26, mentre l’ultima Monumento in calendario, come da tradizione, sarà il Lombardia il 10 ottobre. I più grandi campioni del ciclismo pronti a sfidarsi per i trofei che tutti vogliono vincere e ce n’è uno che Tadej Pogaccar, il cannibale dei nostri giorni, non ha mai vinto: proprio la Milano-Sanremo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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