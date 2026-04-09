Mercoledì 8 aprile 2026, ReNoir Comics ha pubblicato due graphic novel molto diversi tra loro, ma collegati da un elemento comune. Tra queste uscite figura anche

ReNoir Comics porta in libreria due graphic novel diversissimi ma accomunati da un sottile filo rosso: Malabrocca.. Un uomo solo al fondo., la nuova edizione della biografia del ciclista che gareggiava per perdere, e Anima perduta, l’avventura onirica di un essere che si è perso davvero. Luigi Malabrocca era lo specialista nella “fuga al contrario”: se tutti gli altri ciclisti correvano per arrivare in testa, lui correva per arrivare in fondo. All’epoca, infatti, al Giro d’Italia veniva assegnata la “Maglia nera” all’ultimo arrivato, insieme a un bel premio in denaro. Molto meglio che finire dietro al mitico duo Coppi-Bartali senza glorie né medaglie! Tutto fila liscio per Malabrocca, tra soste strategiche e trucchi per perder tempo, finché non arriva un rivale: Carollo, un gracile muratore vicentino, una vera schiappa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Malabrocca e Anima perduta – Le uscite ReNoir di mercoledì 8 aprile 2026

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