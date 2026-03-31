Paramount+ tutte le uscite di aprile 2026

A partire da aprile 2026, Paramount+ introduce una serie di nuove uscite, tra cui legal drama, mistery e commedie. Il servizio streaming aggiorna il catalogo con vari titoli, offrendo agli utenti una selezione diversificata di contenuti per il nuovo mese. Le novità saranno disponibili sulla piattaforma dal primo giorno di aprile, ampliando le opzioni di intrattenimento per gli abbonati.

Legal drama, mistery, commedie e altro. Arriva un nuovo mese e Paramount+ arricchisce il catalogo con alcune novità. Ecco le uscite di aprile 2026 sulla piattaforma di streaming. Si inizia l’1 aprile 2026 con Scuola di seduzione, il nuovo film diretto e interpretato da Carlo Verdone, che ne firma soggetto e sceneggiatura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Nel cast, accanto a Carlo Verdone, ci sono Karla Sofía Gascón Ruiz, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera. 🔗 Leggi su Today.it

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