Questa mattina alla Camera, il primo ministro ha affrontato il tema della mafia, rivolgendo una critica diretta alla sinistra. Durante il suo intervento, ha affermato di essere pronta a confrontarsi anche su questioni legate alla lotta contro le organizzazioni criminali. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulle azioni intraprese dall’attuale governo per contrastare la criminalità organizzata. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici del discorso.

L’intervento di questa mattina alla Camera da parte di Giorgia Meloni è stato molto incisivo. La premier ha parlato per quasi un’ora e non si è tirata indietro nemmeno nelle repliche alle polemiche strumentali che, da qualche giorno, l’hanno colpita per un selfie di 7 anni fa con un collaboratore di giustizia. Per quella foto, rubata in un evento e scattata così come se ne fanno a decine con soggetti che nemmeno si conoscono, è stata messa in dubbio l’integrità del presidente del Consiglio, che proprio in nome della sua sua storia politica e personale ha voluto rispondere a testa alta e viso aperto a quanti, oggi, le puntano il dito contro. “Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mafia, la lezione della Meloni alla sinistra: “Vi sfido anche su questo”

Meloni alla Camera: “Governo c’è fino alla fine, non scappo”. E alle opposizioni: “Vi sfido”Referendum, politiche di governo, riforme, posizione politica troppo pro Usa rispetto alle grandi crisi internazionali.

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Meloni sulla lotta alla mafia: Fango tirando in ballo mio padre morto, nessuno mi può dare lezioniLa premier Giorgia Meloni garantisce che proseguirà l'iter della proposta di legge per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi, tanto per rispondere col sorriso e con i fatti all'ultima palat ... repubblica.it

Memoria, legalità e lotta alla mafia. La lezione della famiglia ImpastatoUn incontro che accenderà i riflettori su temi fondamentali come la memoria, la legalità e la lotta alla mafia, offrendo un momento di riflessione e confronto su valori essenziali per la collettività. ilrestodelcarlino.it

Celebrata a Vicenza la Giornata regionale in memoria delle vittime di mafia. Ospite d’eccezione l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che ha portato con sé l’accendino di Giovanni Falcone che da sempre lo ispira. x.com

Rimpasto, Iran, Trump, caro energia, mafia e giustizia: cosa ha detto Giorgia Meloni oggi alla Camera «Sono abituata a mettere la faccia sulle responsabilità». Con queste premesse la premier ha toccato tutti i nodi più caldi dell'attualità politica Leggi l’articolo - facebook.com facebook