Enti superiori e fondi economici per ridurre l' inquinamento nel Lago di Annone

Gli enti superiori e i fondi economici hanno destinato 225.000 euro per interventi mirati a ridurre l'inquinamento nel Lago di Annone, specificamente nel suo bacino Est. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell'acqua e a preservare l'ecosistema lacustre, garantendo un intervento sostenibile nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali.

Uno stanziamento di 225mila euro per ridurre il carico inquinante del Lago di Annone nel suo bacino Est. È quanto previsto da Regione Lombardia per il triennio 2026-2027-2028.Lo schema di accordo è già stato approvato. L’intesa prevede un contributo regionale di 75mila euro l’anno per ciascuna.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Guerra agli sversamenti di liquami nel lago Fusaro: "È il più grande intervento di repressione contro l’inquinamento mai realizzato"

Un imponente intervento di repressione contro gli sversamenti di liquami nel lago Fusaro è stato avviato, considerato il più grande mai realizzato contro l’inquinamento. Le autorità hanno dato il via a controlli rigorosi su ogni scarico lungo il lungolago, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire la salubrità delle acque.

Dalla Regione Piemonte 30 milioni di euro per ridurre l'inquinamento

La Regione Piemonte ha stanziato 30 milioni di euro destinati a interventi per ridurre l'inquinamento e migliorare la tutela ambientale. Le risorse saranno impiegate in progetti volti a rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e lo sviluppo di infrastrutture verdi, contribuendo a un ambiente più sostenibile e resiliente nella regione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Più fondi agli enti di ricerca pubblici, dal Mur 1,5 miliardi - 600 euro il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (Foe) per il 2025, con un aumento di 10 milioni rispetto al 2024. ansa.it

Riscaldamenti guasti nelle scuole superiori, la denuncia di Gioveni: “Studenti al freddo, situazione inaccettabile” Se nelle scuole primarie e medie di competenza comunale la situazione degli impianti di riscaldamento appare complessivamente sotto controllo, - facebook.com facebook