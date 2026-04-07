Angelina Jolie irriconoscibile a Shanghai | la teoria della sosia che ha travolto il web

Di recente, sui social media sono circolate numerose teorie riguardanti un'apparizione pubblica di una celebrità molto nota. Migliaia di utenti su piattaforme come TikTok e X hanno commentato che l'attrice sarebbe cambiata e che la donna vista in pubblico sarebbe una sosia. Le immagini condivise mostrano un volto molto diverso rispetto ai precedenti standard estetici dell'attrice, alimentando discussioni e confronti online.

Migliaia di utenti su TikTok e X sono convinti che Angelina Jolie sia stata sostituita da una controfigura. Occhi diversi, labbra asimmetriche, espressione rigida: cosa sta succedendo davvero? Il web ha un nuovo caso da risolvere — e questa volta il protagonista ha il volto di una delle donne più iconiche di Hollywood. Angelina Jolie è apparsa a un evento firmato Tom Ford a Shanghai e le immagini della serata hanno innescato una reazione a catena sui social: migliaia di persone convinte che quella donna, elegante e sorridente tra le luci della soirée cinese, non fosse la vera star di Maleficent. Una sosia. Una controfigura. O, per i più audaci, un clone. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Angelina Jolie irriconoscibile a Shanghai: la teoria della sosia che ha travolto il web Angelina Jolie alla Shanghai Fashion Week: il web desta preoccupazioni per lo stato fisico dell’attriceL’apparizione di Angelina Jolie alla Shanghai Fashion Week ha acceso un acceso dibattito online, trasformando un semplice evento di moda in un caso... Angelina Jolie conquista Shanghai con un rossetto rosso: il look total white con labbra scarlatteAd Angelina Jolie basta ancora la sua sola esistenza ad avere ogni sguardo nei dintorni puntato su di sé.