A quattro anni dalla separazione da Gerard Piqué Shakira sembra avere trovato un nuovo amore con Lucien Laviscount star di Emily in Paris

Dopo quattro anni dalla separazione da Gerard Piqué, Shakira viene indicata come legata a Lucien Laviscount, attore britannico noto per il ruolo di Alfie nella serie Emily in Paris. La cantante e l’attore sono stati visti insieme in diverse occasioni, alimentando le speculazioni sul loro rapporto. Laviscount è diventato noto anche per altri ruoli televisivi e cinematografici.

La popstar colombiana sembra avere ritrovato la serenità accanto a Lucien Laviscount, attore britannico che dà il volto ad Alfie nella serie Netflix A quattro anni dalla separazione da Gerard Piqué, Shakira sembra avere trovato un nuovo amore con Lucien Laviscount, attore britannico famoso per avere interpretato Alfie nella serie Emily in Paris. Il primo incontro risale al 2024, durante le riprese del videoclip di Puntería, brano in cui la cantante colombiana duetta con Cardi B e incluso nell'album Las Mujeres Ya No Lloran. Laviscount appare nel video accanto alla popstar e tra i due, sul set, è stata subito notata una forte intesa. Secondo diversi media statunitensi e britannici, quell'alchimia artistica si sarebbe poi trasformata in una frequentazione anche fuori dal set.