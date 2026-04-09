Louis Tomlinson | braccialetti a sorte per evitare il caos in parterre

Gli organizzatori del tour mondiale di Louis Tomlinson hanno adottato un nuovo sistema di distribuzione dei braccialetti a sorte per gestire l’afflusso di pubblico nei settori parterre delle location di Bologna e Milano. Questa misura mira a prevenire situazioni di caos e garantire un accesso più ordinato ai biglietti per l’evento. La decisione è stata comunicata in vista delle attese per il concerto, che si svolgerà in diverse città italiane.

Per evitare che le attese per il tour mondiale How Did We Get There? di Louis Tomlinson si trasformino in situazioni di disordine, gli organizzatori hanno stabilito un nuovo protocollo per i settori parterre dell’Unipol Arena di Bologna e dell’Unipol Forum di Milano. La gestione degli ingressi, prevista per giovedì 9 aprile a Bologna e venerdì 10 aprile a Milano, non si baserà più sulla precedenza fisica dei fan, ma su un sorteggio casuale tramite braccialetti numerati. La nuova logica del braccialetto: addio alla gerarchia della fila. Il sistema introdotto da Live Nation ribalta completamente la consuetudine dei grandi eventi musicali, dove arrivare per primi garantiva solitamente la posizione migliore in prima fila. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Louis Tomlinson: braccialetti a sorte per evitare il caos in parterre Louis Tomlinson: l’ex One Direction si reinventa da solistaIl nuovo album di inediti dell’ex One Directioni Louis Tomlinson, How did I get there? debutta al primo posto della classifica Cd, Vinili e... Leggi anche: Louis Tomlinson dedica una canzone a Liam Payne nel nuovo album, testo e significato Si parla di: Louis Tomlinson, ai concerti si entra con un numero casuale: inutile fare file infinite e campeggio. Ai concerti italiani di Louis Tomlinson ingressi con numero casuale: stop a file infinite e campeggiConcerti italiani di Louis Tomlinson: ingressi al parterre con numeri casuali e braccialetti, per evitare file, resse e campeggi ... fanpage.it LOUIS TOMLINSON arriva in Italia. Questa sera a Bologna il primo dei due concerti [Scaletta & Biglietti]Il tour è l’occasione per sentire dal vivo i pezzi contenuti nel suo album di inediti HOW DID I GET HERE? (BMG). How Did I Get Here? è il terzo album di Louis, frutto di una ricerca artistica in ... newsic.it