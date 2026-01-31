Louis Tomlinson torna sulle scene da solista con il suo nuovo album,

Il nuovo album di inediti dell’ex One Directioni Louis Tomlinson, How did I get there? debutta al primo posto della classifica Cd, Vinili e Musicassette e al secondo della classifica FIMINIQ degli album più venduti della settimana. Nel terzo disco solista Tomlinson propone un discreto mix tra pop, funky, accenni di psichedelia e indie-pop. A trainare il disco, i primi due singoli, Lemonade e Imposter. Per questo album, Louis ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Louis Tomlinson: l’ex One Direction si reinventa da solista

Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne, scomparso nell’ottobre 2024.

Harry Styles e Louis Tomlinson tornano in vetta alle classifiche nel Regno Unito.

