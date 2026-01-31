Louis Tomlinson | l’ex One Direction si reinventa da solista

Da panorama.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Louis Tomlinson torna sulle scene da solista con il suo nuovo album,

Il nuovo album di inediti dell’ex One Directioni Louis Tomlinson, How did I get there? debutta al primo posto della classifica Cd, Vinili e Musicassette e al secondo della classifica FIMINIQ degli album più venduti della settimana. Nel terzo disco solista Tomlinson propone un discreto mix tra pop, funky, accenni di psichedelia e indie-pop. A trainare il disco, i primi due singoli, Lemonade e Imposter. Per questo album,  Louis  ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore  Nico Rebscher. 🔗 Leggi su Panorama.it

louis tomlinson l8217ex one direction si reinventa da solista

© Panorama.it - Louis Tomlinson: l’ex One Direction si reinventa da solista

Approfondimenti su Louis Tomlinson

Louis Tomlinson, ex One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne: “Non posso portare questo peso a lungo”

Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne, scomparso nell’ottobre 2024.

Prima doppietta post-One Direction per Harry Styles e Louis Tomlinson: sono entrambi primi in classifica nel Regno Unito

Harry Styles e Louis Tomlinson tornano in vetta alle classifiche nel Regno Unito.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Louis Tomlinson

Argomenti discussi: Harry Styles oscura l'ex compagno degli One Direction: il nuovo album di Louis Tomlinson passa in sordina; Louis Tomlinson, ex One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne: Non posso portare questo peso a lungo; GEOLIER #1 negli album e singoli. LOUIS TOMLINSON primo tra i formati fisici; L’ultimo abbraccio di Louis Tomlinson: la verità dietro la canzone dedicata a Liam Payne.

louis tomlinson l exLouis Tomlinson: l’ex One Direction si reinventa da solistaAl terzo album senza la band ,Tomlinson trova la sua direzione artistica. In concerto in Italia il 9 e 10 aprile ... panorama.it

louis tomlinson l exLouis Tomlinson, ex One Direction, ha dedicato una canzone a Liam Payne: Non posso portare questo peso a lungoLouis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha voluto ricordare Liam Payne, scomparso a ottobre 2024, nel suo nuovo album How did I get there ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.