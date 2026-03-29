L'oroscopo di lunedì 30 marzo 2026 per tutti i segni | tanto amore a Toro e Vergine finalmente
Lunedì 30 marzo 2026, la Luna si trova in Vergine, influenzando i segni di Toro e Vergine che potrebbero vivere momenti di maggiore affinità sentimentale. La presenza della Luna in questo segno si nota anche nella giornata di oggi, mentre nel resto dello zodiaco si registrano variazioni nelle emozioni e nelle relazioni, in un periodo che coincide con la settimana Santa e l’attesa della Pasqua.
La Luna in Vergine di lunedì 30 marzo 2026 sembra proprio essere pretenziosa. Per fortuna siamo nella settimana Santa in attesa della Pasqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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