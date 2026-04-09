LIVE Sinner-Machac ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | tra pochi minuti in campo l’italiano

Tra pochi minuti si svolgerà il match tra un tennista italiano e il suo avversario nel torneo ATP di Montecarlo 2026. La partita sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili sul sito dedicato. Contestualmente, sono in programma altri incontri, tra cui quello tra un altro italiano e il suo avversario. Le gare si svolgono sul campo centrale del torneo, con numerosi spettatori pronti a seguire gli incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 13.11 Il vincente della sfida odierna troverà domani ai quarti di finale uno tra il norvegese Casper Ruud ed il canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente in campo. 13.07 Machac è attualmente n.53 del mondo, ma è stato anche n.20 nel marzo del 2025. 13.06 Sinner è avanti 3-0 nei precedenti con Machac e non ha mai peso un set: 6-1, 6-4 ai sedicesimi a Doha 2026. 6-4, 7-5 in semifinale a Shanghai 2024 6-4, 6-2 ai quarti a Miami 2024 13.04 6-2, 7-5 per Zverev, che ha eliminato Bergs in un’ora e 51 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 10:58 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo...

LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro.

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