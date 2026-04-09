Oggi si gioca la gara-2 della semifinale tra Piacenza e Perugia nel torneo di volley. La partita è valida per la fase finale della Superlega 2026 e viene trasmessa in diretta. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa cronaca. La sfida si svolge nel rispetto delle regole e senza variazioni rispetto a quanto programmato nel calendario ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia, valida per il secondo incontro della serie di semifinale dopo che la squadra ospite ha vinto gara-1, e lo ha fatto con il risultato di 3-1. I favoriti per la vittoria sono ovviamente gli umbri, i quali sono avanti anche per quanto riguarda il pronostico della vittoria finale del torneo, soprattutto dopo aver dominato in gran parte la regular season e aver conquistato il Mondiale per Club e le Final Four di Champions League che verranno disputate a Torino nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinale

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Vigilia di Gara2. Domani a Piacenza il secondo atto della semifinale scudetto. Tutte le info del match qui https://www.sirsafetyperugia.it/new/squadra-in-viaggio-verso-piacenza-domani-al-palabanca-sport-il-secondo-atto-delle-semifinali #BlockDevils - facebook.com facebook