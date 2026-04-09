LIVE Piacenza-Perugia 1-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa sono avanti nel quarto set 10-7

La partita tra Piacenza e Perugia nella Superlega di volley prosegue con il punteggio di 1-2, mentre si gioca il quarto set. I padroni di casa sono in vantaggio con un punteggio di 10-7. Nel corso dell’ultimo scambio, il servizio di Ben Tara ha messo a segno un punto, mentre Gutierrez ha sbagliato una parallela da posto quattro, portando il punteggio a 13-12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-12 In rete il servizio di Ben Tara. 13-12 Gutierrez non sfrutta l’occasione mandando fuori la parallela da posto quattro. 13-11 Che muro di Simon su Semeniuk! 12-11 Mani fuori di Andringa da posto quattro. 11-11 Parallela di Semeniuk da posto quattro. 11-10 Torna subito in vantaggio Piacenza, con il primo tempo di Simon. 10-10 Ace corto di Plotnytskyi! 10-9 Primo tempo di Russo, si rifà sotto Perugia. 10-8 Giannelli fa quello che vuole e sceglie la pipe di Semeniuk, che piazza il vincente. Time-out di Lorenzetti. 10-7 Simon si trova il pallone a rete e schiaccia chiudendo il punto. 9-7 Diagonale micidiale di Bovolenta da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa sono avanti nel quarto set, 10-7 LIVE Perugia-Piacenza 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel quarto set, 11-811-9 Incredibileeeeeeeeeeee! Azaione spettacolare con una difesa impossibile di Piacenza e l’attacco in mani out di Bovolenta da seconda linea 20-25... Leggi anche: LIVE Piacenza-Perugia 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel primo set, 10-13 Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Senza Mandiraci la Gas Sales Bluenergy finisce ko con Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Piacenza facing Perugia. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com