LIVE Piacenza-Perugia 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri gestiscono il vantaggio nel terzo set 11-15

Nella partita tra Piacenza e Perugia, il punteggio è attualmente di 1-1. Nel terzo set, gli umbri mantengono il vantaggio con un punteggio di 11-15. Durante lo svolgimento, Ben Tara ha concluso una ricezione di Piacenza, mentre Russo ha battuto Simon in uno scontro che ha portato a una richiesta di invasione da parte del giocatore di Piacenza. La diretta aggiorna costantemente l’andamento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Ben Tara chiude la ricezione slash di Piacenza. 12-17 Russo vince lo scontro con Simon, che chiede invasione. 12-16 Primo tempo di Russo, nono punto per lui. 12-15 Andringa prende le mani di Russo con l’attacco da posto quattro. Time-out di Piacenza. 11-15 Murone di Plotnytskyi! Bovolenta cercava la schiacciata di prima intenzione ma lo sloveno gli dice di no vincendo lo scontro uno contro uno a rete! 11-14 Diagonale di Bovolenta da posto due, Ben Tara ci prova ma la difesa resta impossibile. 10-14 La diagonale di Ben Tara viene deviata in campo. 10-13 Primo tempo in campo di Comparoni. 9-13 Esce il servizio di Gutierrez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri gestiscono il vantaggio nel terzo set, 11-15 LIVE Perugia-Piacenza 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel quarto set, 11-811-9 Incredibileeeeeeeeeeee! Azaione spettacolare con una difesa impossibile di Piacenza e l’attacco in mani out di Bovolenta da seconda linea 20-25... LIVE Perugia-Piacenza 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: grande battaglia nel terzo set, 12-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-24 Errore al servizio Piacenza 19-24 Errore al servizio Perugia 19-23 Ben Tara vincente da zona 2 18-23... Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Senza Mandiraci la Gas Sales Bluenergy finisce ko con Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Piacenza facing Perugia. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com