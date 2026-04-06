LIVE Perugia-Piacenza 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | grande battaglia nel terzo set 12-11

Nel match di Superlega volley tra Perugia e Piacenza, il punteggio è di 2-0 in favore dei padroni di casa. Nel terzo set si sta combattendo punto su punto, con il punteggio che segna 12-11. Durante la partita ci sono stati diversi errori al servizio da entrambe le squadre, tra cui uno di Piacenza che ha portato il punteggio a 19-24. I tifosi seguono aggiornamenti in diretta con continui cambi di situazione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-24 Errore al servizio Piacenza 19-24 Errore al servizio Perugia 19-23 Ben Tara vincente da zona 2 18-23 Murooooooooooooooooo Simoooooooooooon 18-22 Errore al servizio Perugia 18-21 Parallela di Semeniuk da zona 4 17-21 Gutierrez implacabile dopo una ricezione traballante, il mano out da zona 4 17-20 Mano out Ben Tara da zona 2 16-20 Murooooooooooooooooo Porrooooooooooo a uno 16-19 Mano out Gutierrez da zona 4 16-18 Primo tempo Crosato 15-18 Mano out di Bovolenta da seconda linea dopo una grande difesa di Piacenza 15-17 Pipe di Gutierrez 15-16 Mano out Russo in primo tempo 14-16 Mano out Bovolenta... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: grande battaglia nel terzo set, 12-11 LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea. Leggi anche: LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 11-7 per gli umbri nel terzo set Temi più discussi: Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Semifinali, Gara 2 | Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT; Tough challenge versus Piacenza. LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley ... oasport.it Dove vedere in tv Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streamingLunedì 6 aprile (ore 17.30) si giocherà Perugia-Piacenza, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia una Pasquetta altamente ... oasport.it Perugia Piacenza - Game 1 of the #SuperLega Semifinals is HERE. Stars, power, pressure… this series is about to go CRAZY Sync your calendar and lock in every game of the series: https://ql.e-c.al/3P0Op29utm_source=SocialMedia&utm_medium facebook Pallavolo SL Scudetto - Pasquetta sottorete per gara1 di semifinale tra Perugia e Piacenza x.com