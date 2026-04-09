Manca poco all'inizio delle partite di doppio tra le squadre italiane e i loro avversari nel torneo ATP di Montecarlo 2026. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo per le sfide in programma, mentre gli organizzatori forniscono aggiornamenti in tempo reale sulla copertura degli incontri. Sono attesi i primi scambi tra i giocatori, con la diretta che continuerà a seguire gli sviluppi delle partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 14.02 In caso di vittoria, la coppia azzurra affronterà il monegasco Nys e il francese Roger-Vasselin ai quarti di finale. 14.00 Questa è la prima volta che Berrettini e Vavassori affrontano insieme Heliovaara e Patten, ma non per Andrea che ha appena sconfitto la coppia britannico-finlandese nella finale del Masters 1000 di Miami insieme al suo compagno Simone Bolelli, rimasto in Italia questa settimana per il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. 13.58 Mentre aspettiamo l’ingresso in campo della coppia azzurra, Sinner sta demolendo il ceco Machac per 6-1 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurri

LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Cash e Glaspool in vantaggio, diminuisce l’attesa degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.

LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.

Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo.

LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it

Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it

Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook

#Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com