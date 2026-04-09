LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | Cash e Glaspool in vantaggio diminuisce l’attesa degli azzurri

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Montecarlo, il match tra le coppie maschili vede in vantaggio le squadre formate da Cash e Glaspool, mentre l’attesa degli azzurri si riduce. La partita tra Berrettini e Vavassori si sta giocando in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si svolgono altri incontri, tra cui quelli tra Sinner e Machac, oltre alla sfida tra Berrettini e Fonseca, che comincia alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 13.43 Manca sempre meno all’ingresso in campo di Berrettini e Vavassori! Dopo la sconfitta del romano nel singolare contro Fonseca, e la vittoria di Krawietz e Puetz per 2-0 contro King e Goransson, sul campo EA de Messy sta per finire il match di Cash e Glaspool, con i due britannici avanti 6-3 4-3 con break di vantaggio. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori che affronteranno il finlandese... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Cash e Glaspool in vantaggio, diminuisce l’attesa degli azzurri

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Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

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