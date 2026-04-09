Lions Day 2026 | all’Aeroporto dei Marmi una giornata tra prevenzione e volo solidale

Il Lions Day 2026 si svolge all’Aeroporto dei Marmi, con attività dedicate alla prevenzione e alla promozione della solidarietà. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata alla salute, coinvolgendo volontari e cittadini in iniziative di sensibilizzazione e assistenza. Sono previste visite mediche gratuite, dimostrazioni di voli e momenti di confronto su temi legati alla prevenzione e all’aiuto comunitario. L’evento si inserisce nel calendario annuale delle attività promosse dall’associazione.

Massa, 9 aprile 2026 – Sarà una giornata all’insegna della solidarietà concreta, della salute e dell’inclusione quella in programma domenica all’Aeroporto dei Marmi di Massa-Versilia, dove il Distretto Lions 108La-Toscana celebrerà il Lions Day 2026, trasformando lo scalo in un grande spazio aperto alla comunità. L’appuntamento, che si inserisce nella giornata nazionale dedicata al Lionismo, vedrà i Lions toscani impegnati in un’iniziativa dal forte valore sociale, pensata per unire la promozione della prevenzione sanitaria all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali. Da una parte ci saranno infatti gli screening medici gratuiti, dall’altra l’esperienza della Fly Therapy, con i velivoli dell’Avio Club Apuano pronti a decollare per offrire alle persone con disabilità un’occasione speciale di emozione, libertà e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lions Day 2026: all’Aeroporto dei Marmi una giornata tra prevenzione e volo solidale Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza DuomoDomenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla... Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio... Temi più discussi: Salute, cultura e intrattenimento al Parco di Monte Claro con il Lions Day 2026; Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Lions Day 2026, a Pavia il Campus Medico per la prevenzione gratuita; Incontri Lions Day 2026 a Lucera: una giornata dedicata alla prevenzione e al servizio della comunità. Lions Day 2026: all’Aeroporto dei Marmi una giornata tra prevenzione e volo solidaleDomenica a Massa la festa del Distretto Lions 108La-Toscana: screening medici gratuiti per tutta la cittadinanza e Fly Therapy dedicata alle persone con disabilità ... lanazione.it Lions Day a Tradate: un’intera giornata tra controlli medici, musica e motoriDomenica 12 aprile Tradate si prepara a trasformarsi in una cittadella della solidarietà e del benessere. Dalle 10:00 alle 18:00, piazza del Comune e le ... varesenews.it Il 12 aprile Piazza del Plebiscito diventa il cuore della solidarietà: torna il Lions Day 2026 tra prevenzione medica gratuita e il potere terapeutico dell’arte. Domenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un g - facebook.com facebook 7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com