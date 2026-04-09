Dal 12 al 15 aprile, a Vinitaly, la regione sarà protagonista con un’area di oltre 220 metri quadrati dedicata alla sua viticoltura. In questa occasione, saranno presentate circa 80 etichette provenienti dai vigneti eroici della zona, con l’obiettivo di mostrare le produzioni regionali e valorizzare le caratteristiche dei terreni e delle tecniche di coltivazione. La manifestazione si svolgerà in un contesto internazionale, attirando produttori e visitatori da tutto il mondo.

Dal 12 al 15 aprile, la viticoltura ligure prenderà il centro della scena a Vinitaly attraverso uno spazio espositivo di oltre 220 metri quadrati progettato per mostrare l’identità del settore regionale. Dieci cantine e il Parco Nazionale delle Cinque Terre collaboreranno per presentare un ventaglio di circa 80 etichette in un’area dedicata alle degustazioni e ai momenti di formazione tecnica. L’economia del territorio tra muretti a secco e produzione di nicchia. Il comparto vitivinicolo della Liguria non è solo una questione di tradizione, ma un pilastro economico che poggia su 1.500 ettari di vigneti. La produzione annua si attesta tra i 40 e i 50 mila ettolitri, una cifra che riflette una strategia basata sulla qualità piuttosto che sui grandi volumi, distribuita su 8 DOC e 4 IGT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria a Vinitaly: 80 etichette per svelare l’oro dei vigneti eroici

Incendio tra i vigneti eroici vicino alla chiesa di San Vigilio, vigili del fuoco al lavoroFARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sulle colline di Farra di Soligo, tra i vigneti eroici...

VIDEO| Dall'omaggio a Cataldi Madonna al Cerasuolo "in quota": l'Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichettePer la prima volta la regione sarà protagonista anche nel "fuori salone" dal 10 al 12 aprile, giorno in cui prenderà il via l'importante...

Liguria protagonista di Vinitaly, l’assessore Piana: Viticoltura eroica e identità da valorizzareDal 12 al 15 aprile la regione sarà a Verona con 10 cantine, 80 etichette in degustazione e il coinvolgimento del territorio ... ilsecoloxix.it

Liguria va a Vinitaly, per Piana 'viticoltura eroica e patrimonio da valorizzare'La Liguria sarà protagonista dal 12 al 15 aprile alla nuova edizione di Vinitaly con uno spazio espositivo che racconta l'identità e la qualità della produzione vitivinicola regionale. (ANSA) ... ansa.it