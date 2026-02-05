Lidl Italia apre un supermercato ad Alpignano | nel parcheggio 150 posti auto e colonnina per la ricarica di veicoli elettrici

Lidl Italia ha aperto un nuovo supermercato ad Alpignano, in via Venaria 29. Il punto vendita sostituisce il vecchio Lidl inaugurato nel 2000 sempre nello stesso luogo. Il parcheggio offre 150 posti auto e una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. La cerimonia di apertura ha attirato molti clienti e residenti della zona.

L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Sindaco Steven Giuseppe Palmieri, ha portato all’assunzione di 3 nuovi collaboratori Lidl Italia ha festeggiato l’apertura al pubblico della nuova sede di Alpignano. Il nuovo punto vendita, in via Venaria 29, sostituisce lo storico supermercato Lidl inaugurato nel 2000 sempre sulla stessa strada. Giovedì 5 febbraio alla presenza del Sindaco Steven Giuseppe Palmieri si è tenuta l’inaugurazione che segna anche l’ingresso di tre nuovi collaboratori, che andranno a rafforzare una squadra composta da oltre 23.000 persone in tutta Italia che lavorano nella catena di supermercati che ha oltre 780 punti vendita sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Torinotoday.it

