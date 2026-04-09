Lega Serie A le manovre per la presidenza della FIGC dopo l’addio di Gravina

Lega Serie A si prepara per l’assemblea del 13 aprile, momento in cui sarà deciso il successore di Gravina alla presidenza della FIGC. Il dibattito ruota attorno alla candidatura di un dirigente di spicco del calcio italiano, sostenuto dal fronte dei grandi club. L’incontro si svolgerà in un clima di attesa, con le diverse fazioni pronte a confrontarsi sulle prossime nomine.

di Lorenzo Vezzaro Lega Serie A, il 13 aprile l’assemblea decisiva per la successione a Gravina: Marotta guida il fronte dei grandi club per l’ex numero uno del CONI. Le grandi manovre per la successione di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio sono ufficialmente entrate nella fase più delicata e decisiva. Sebbene le elezioni siano state fissate per il prossimo 22 giugno, i giochi di potere dietro le quinte sono già iniziati da tempo e le prime mosse ufficiali stanno delineando un quadro politico molto chiaro. Il passaggio più atteso e strategico è quello che riguarda la Lega Serie A, che si riunirà in assemblea lunedì 13 aprile per decidere il proprio candidato ufficiale da presentare al resto delle componenti federali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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