Lunedì 13 aprile si terrà una riunione della Lega Serie A per discutere la nomina del nuovo presidente della FIGC, in sostituzione di Gravina. La riunione coinvolgerà i rappresentanti dei club e le possibili percentuali di voti per determinare l’esito della scelta. Non sono state fornite ancora dettagli sulle candidature o sui criteri di voto che verranno adottati durante l’incontro.

Calciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa Calciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo McKennie a cuore aperto: «Grato per il percorso fatto per arrivare fino a qui, non avrei mai immaginato di raggiungere questo livello» Barcellona, Flick furioso: «C’era un rigore netto e un secondo giallo per l’Atletico! Non sono neanche sicuro fosse rosso per Cubarsi» Pagelle Psg Liverpool: il solito Kvara, diamante Douè. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lega Serie A, lunedì 13 aprile la riunione per il successore di Gravina: le percentuali per il futuro della FIGC

Abodi silura Gravina: “Il calcio italiano va rifondato. Si parta dai vertici della Figc per il rinnovamento”. Oggi riunione con tutte le componenti federali«Risulta evidente a tutti che il calcio italiano va rifondato e che questo processo debba ripartire da un rinnovamento dei vertici della Figc": lo...

Abodi silura Gravina: "Il calcio italiano va rifondato. Si parta dai vertici della Figc per il rinnovamento". Convocata per domani riunione con tutte le componenti federali«E' evidente a tutti che il calcio italiano va rifondato e che questo processo debba ripartire da un rinnovamento dei vertici della Figc": lo...

Temi più discussi: SERIE A ENILIVE, 31ª GIORNATA: PASQUA DI SVOLTE E CONFERME; Serie A Enilive; Le decisioni del Giudice Sportivo; La eSerie A Goleador arriva a Romics.

Lega Serie A e CloudFlare, guerra aperta tra accuse e denunceDurissimo scontro dopo la multa comminata dall’Agcom al colosso del web ClouFlare. L’accusa? Non combattere la pirateria internet legata alle partite della Serie A. E in ballo entrano anche le ... panorama.it

Lega Serie A, giornata di approfondimento sulla sostenibilità economico-finanziaria dei clubSi è svolta questa mattina, presso la Sala Assemblea della Lega Calcio Serie A, una giornata di approfondimento dedicata ai temi della sostenibilità economico-finanziaria delle Società calcistiche e ... tuttomercatoweb.com

Lunedì 13 aprile si riunirà la Lega Serie A: maggioranza orientata su Giovanni Malagò x.com

Lega Serie A - facebook.com facebook