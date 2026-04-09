Lecco cosa sta succedendo al Parco Kennedy | tra bagni distrutti e le critiche di Boscagli

Al Parco Kennedy di Lecco si registrano danni evidenti alla struttura dei servizi, con il pavimento coperto di detriti, pannelli divelti e tubature a vista. La casetta dedicata ai servizi del parco Eunice Kennedy Shriver mostra segni di incuria e atti vandalici, con evidenti segni di utilizzo improprio degli spazi come rifugio. La situazione ha suscitato commenti e critiche, in particolare da parte di alcuni rappresentanti locali.

Il pavimento disseminato di detriti, i pannelli divelta, le tubature a vista. La casetta dei servizi del parco Eunice Kennedy Shriver, si presenta così: una stanza che racconta mesi di incuria e vandalismi, con i segni di chi ha usato quegli spazi come rifugio e di chi, invece, li ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Inaki Williams epicentro delle critiche all’Athletic Club: mirino puntato sull’attaccante, ecco cosa sta succedendo in Spagna!Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Si parla di: Bagni a pezzi e campo da gioco rovinato: il Parco Kennedy di Lecco è un caso politico; Lecco, problemi al parco Kennedy: la denuncia del centrodestra. Lecco, cosa sta succedendo al Parco Kennedy: tra bagni distrutti e le critiche di BoscagliBagno devastato, campo deteriorato, schiamazzi fino a tarda sera: il candidato sindaco del centrodestra incontra i residenti del condominio Monte Muggio e attacca l'amministrazione uscente ... leccotoday.it