Di recente, una maestra ha raccontato di aver ricevuto un messaggio vocale da uno studente, nel quale le augurava buona Pasqua e sperava di rivederla presto. La donna ha spiegato di aver saputo come intervenire in una situazione di emergenza, riuscendo a mettere in salvo il bambino. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla reazione tempestiva e decisa della docente, definita da alcuni come eroica.

"Nei giorni scorsi mi ha mandato un vocale. Mi ha detto ‘Buona Pasqua maestra, spero di rivederti presto’. Siamo felicissimi che stia bene, anche se ricordare quei momenti è ancora emotivamente difficile". Isabella Tormen è la maestra dell’istituto comprensivo di San Casciano Val di Pesa che, il 20 marzo scorso, ha fatto il massaggio cardiaco a un alunno di nove anni che, poco dopo la pausa pranzo, era andato in arresto cardiaco. Un intervento di squadra, quello andato in scena all’interno della scuola, che ieri ha valso al team il premio "DgCitation", voluto dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri, e consegnato a quattro diverse realtà della Toscana, due in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le maestre eroine: "Sapevo cosa fare. Così l’ho salvato"

“Non sapevo di essere incinta e ho preso farmaci vietati: cosa posso fare?”Salve dottore, nelle prima settimana di gravidanza (specifico che non sapevo ancora di essere incinta) ho purtroppo assunto dei farmaci teratogeni...