Galleria Sciarra | il capolavoro liberty nascosto a due passi da Fontana di Trevi

A pochi passi dalla Fontana di Trevi, nascosta tra le vie del rione Trevi, esiste un luogo dove il tempo sembra essersi fermato alla fine dell’Ottocento. La Galleria Sciarra, costruita tra il 1885 e il 1888, rappresenta uno dei più rari e affascinanti esempi di architettura liberty nella Città Eterna. Questo passaggio pedonale coperto, accessibile gratuitamente durante gli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì, custodisce un patrimonio artistico straordinario che pochi turisti conoscono. Le sue pareti raccontano storie di virtù femminili e vita borghese attraverso affreschi che ancora oggi mantengono intatta la loro bellezza originaria. Un passaggio liberty tra ferro, vetro e sogni di modernità. Il principe Maffeo Barberini-Colonna di Sciarra, VIII principe di Carbognano, volle la galleria per collegare gli spazi di sua proprietà, che includevano non solo la sua dimora ma anche le redazioni del quotidiano La Tribuna e della celebre rivista letteraria Cronaca Bizantina, diretta da Gabriele D’Annunzio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

