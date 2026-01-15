Juventus Mingueza sempre più vicino | la difesa può trovare il primo rinforzo

La Juventus si avvicina all'acquisto di Mingueza, rafforzando la propria difesa. La società ha scelto di agire con tempestività, anticipando i tempi di mercato e limitando le possibilità delle rivali di inserirsi nella trattativa. Questa strategia mira a consolidare il reparto difensivo con un investimento mirato, mantenendo un approccio sobrio e razionale in vista della prossima stagione.

La Juventus ha deciso di muoversi. E lo sta facendo con una logica precisa: anticipare il mercato, evitando aste estive e riducendo i margini d’intervento delle concorrenti. In questo quadro prende sempre più consistenza il nome di Oscar Mingueza, difensore che nelle ultime ore è passato da semplice profilo monitorato a obiettivo concreto per rinforzare il reparto arretrato. La Juventus accelera: Mingueza entra nel vivo. Alla Continassa non si lavora su un solo tavolo. I dossier offensivi restano aperti, ma la difesa è diventata una priorità operativa. Ed è qui che si inserisce la pista che porta a Oscar Mingueza, attualmente al Celta Vigo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

