Cesenatico chiude la stagione teatrale dedicata ai più piccoli con la favola Teresa che catturò il buio

A Cesenatico, la stagione teatrale dedicata ai più piccoli si conclude con lo spettacolo “Teresa che catturò il buio”. La rappresentazione, parte della rassegna Sciroppo di Teatro, utilizza effetti di luce per aiutare i bambini a superare la paura del buio. Gli attori coinvolgono il pubblico con una storia semplice e coinvolgente, portando un messaggio di coraggio e fantasia. La scena si anima con giochi di ombre e luci che catturano l’attenzione dei giovani spettatori.

La rassegna Sciroppo di Teatro, pensata ad attirare a teatro ragazzi e bambini, a Cesenatico si chiude con “Teresa che catturò il buio”, una favola che, grazie ai giochi di luce, affronta il tema della paura del buio. Al cuore del racconto Teresa, una bambina che ha un unico desiderio: vincere la paura del buio. Ogni anno, al suo compleanno, la bambina esprime questo desiderio ma non si avvera mai. Decide quindi di prendere la situazione tra le mani e di catturare il buio. All’inizio sembra che tutto vada per il verso giusto e la paura se ne sia andata, ma a un tratto le cose cominciano ad andare male: senza buio, infatti, non è possibile vivere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Gambettola, al teatro comunale si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai più piccoli con "Storie di Kirikù"Questa sera al teatro comunale di Gambettola si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai bambini.

Sciroppo di Teatro porta in scena un viaggio onirico per piccoli e famiglie, al Comunale di Cesenatico arriva "La favola di Peter"Questa domenica pomeriggio il teatro Comunale di Cesenatico ospita lo spettacolo

