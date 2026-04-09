La Folgore si avvicina alla qualificazione alla fase finale, con tutto pronto per la festa. Ieri pomeriggio si è giocato il recupero tra la Real Calepina e il Milan Futuro, con i bergamaschi che hanno vinto 1-0 grazie a una rete di Oboe. Con questa partita si è completato il quadro della classifica del girone B, che ora conta 30 gare disputate per tutte le squadre.

Con la disputa ieri pomeriggio del recupero tra Real Calepina e Milan Futuro (vittoria dei bergamaschi 1-0, rete di Oboe), ora il quadro della classifica del girone B è aggiornato per tutte a 30 gare giocate. Il traguardo per la capolista Folgore Caratese è ormai dietro l’angolo e la società ha già pensato a una grande festa in occasione della gara casalinga di sabato alle 20.30 contro l’ Oltrepò che potrebbe regalare agli azzurri la promozione tra i professionisti. I ragazzi di Belmonte con una vittoria al cospetto di una squadra che con 43 punti non ha quasi più nulla da chiedere al campionato farebbero scattare la festa in tribuna e in campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Folgore a un passo dalla C. È tutto pronto per la grande festa

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