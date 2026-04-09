Ceramiche Keope, azienda fondata nel 1995 e presente in oltre 80 paesi, ha prodotto oltre 6 milioni di metri quadrati di gres porcellanato. La società si distingue per un approccio che combina attenzione al design con pratiche di sostenibilità industriale, concentrandosi sulla ricerca di materiali innovativi e processi produttivi più efficaci. La produzione si svolge in stabilimenti che adottano tecnologie volte a ridurre l’impatto ambientale.

Ceramiche Keope, realtà nata nel 1995 e oggi attiva in oltre 80 Paesi, ridefinisce il concetto di gres porcellanato attraverso una strategia basata su ricerca materica e sostenibilità industriale. Il brand, che fa parte del Gruppo Concorde e opera all’interno del distretto ceramico emiliano, ha raggiunto una capacità produttiva che supera i 6 milioni di metri quadrati ogni anno. Questo volume d’affari si sposa con un approccio che privilegia l’accuratezza manifatturiera e la cura per ogni singolo dettaglio tecnico. L’estetica della materia tra innovazione e versatilità. La filosofia progettuale dell’azienda trasforma le superfici in veri e propri strumenti di comunicazione architettonica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Keope: 6 milioni di mq di gres tra design e sostenibilità

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