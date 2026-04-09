Negli ultimi anni si sono create diverse ipotesi di incontri tra il tecnico e il portiere, entrambi legati in passato alla Roma, nella stagione 2016-17. Questa volta si parla di una possibile riunione senza la presenza di Szczesny, che in passato aveva avuto un ruolo di rilievo nel discorso tra i due. La situazione si sviluppa in un contesto di cambiamenti e possibilità di collaborazioni future.

Una stagione fianco a fianco, anche se poi le occasioni per poter condividere davvero non sono state poi molte, almeno non per quanto riguarda le partite vere, quelle che contano. Perché in quella Roma lì, quella del 2016-17, Luciano Spalletti di portieri top ne aveva ben due, neanche uno: Wojciech Szczesny e Alisson Becker, per tutti solo Alisson. E la scelta di Spalletti quell’anno fu di puntare sul portiere polacco, con il brasiliano relegato invece al ruolo di vice e impegnato solo nelle coppe. Adesso per i due, però, ci sarà molto probabilmente molta più occasione di “stare insieme”. Perché la Juve per il prossimo anno vuole proprio lui, Alisson, e il brasiliano da un po’ ha voglia di tornare in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, Spalletti e Alisson si possono ritrovare. Stavolta senza uno Szczesny di troppo

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